A fuoco un'abitazione abbandonata: era rifugio per senzatetto

Per la seconda volta in pochi giorni va a fuoco uno stabile utilizzato come riparo da persone senza fissa dimora. In questo caso nessuno si è fatto male: l'intervento dei pompieri è stato chiesto poco dopo le 6 di stamattina, 29 novembre, in via Caravaggio, a Mestre. Nove operatori sono stati impegnati a estinguere le fiamme in un'abitazione disabitata, dove il rogo aveva coinvolto cumuli di masserizie e rifiuti presenti nelle stanze. Le cause dell'incendio, probabilmente accidentali, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa tre ore.

Ben più drammatico l'esito di un altro incendio che appena una settimana fa aveva distrutto una casetta in via da Verrazzano: in quel caso due persone, che probabilmente avevano cercato di scaldarsi con una stufetta elettrica, hanno perso la vita.