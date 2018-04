Incendio a un ex vivaio occupato da senza tetto: fiamme sul piano usato per cucinare

Un incendio è divampato lunedì, verso le 16, in via Santa Maria dei Battuti a Mestre, all’interno di un ex vivaio, ora occupato abusivamente da senza tetto. Nessun ferito.

Persone nei locali

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e hanno spento le fiamme, portando fuori quattro persone, che ancora si trovavano all’interno di alcuni locali ricavati nella serra, i quali non si erano accorti di nulla.

Fiamme al piano adibito a cottura dei cibi

Le fiamme hanno bruciato masserie di vario genere e si sono sviluppate, probabilmente per cause accidentali, sulla superficie ora adibita alla preparazione di qualche piatto caldo, prima utilizzata per il deposito delle piantine. Sul posto la polizia di Stato e Municipale, oltre a un’ambulanza del Suem 118 a scopo precauzionale. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa due ore.