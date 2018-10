Vigili del fuoco in un incendio in viale San Marco VIDEO

Un incendio è divampato giovedì in tarda serata in viale San Marco, angolo via Zanotto. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Sembra sia rimasto coinvolto uno stabile situato poco distante dalla strada principale, dove passa il tram. Verifiche in corso. Non è nota l'entità del rogo. Sul posto anche i soccorsi del 118.

