Veicoli a fuoco in via Torino, colonna di fumo nero nel cielo di Mestre

Una colonna di fumo nero si è levata nel primo pomeriggio di venerdì a Mestre, nella zona di via Torino - viale Ancona, sprigionata da diversi veicoli in fiamme all'interno di un parcheggio situato di fianco all'hotel Laguna Palace. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per avere ragione del rogo, in cui non risultano feriti.

Rogo partito da un furgone-camper

Sono numerose le chiamate giunte al 115 da parte di residenti preoccupati, dato che il fumo era visibile anche a grande distanza. Il primo allarme è scattato poco prima delle 13.30; dopo circa un'ora, grazie all'intervento in forze dei pompieri, le fiamme erano completamente spente. Ancora da accertare le cause dell'incendio, che è scaturito inizialmente da un furgone adibito a camper per poi propagarsi ad altre auto parcheggiate negli stalli vicini. In tutto sono otto i mezzi coinvolti, tra bruciati e danneggiati, oltre al furgone. In supporto alle operazioni sono arrivate anche le pattuglie della polizia di Stato e della Municipale.

Il botto e le fiamme

"All'improvviso abbiamo sentito un botto - raccontano delle dipendenti dell'albergo - Ci siamo affacciate e abbiamo visto il fuoco". Una delle macchine incendiate appartiene proprio a una donna che lavora nella struttura. Il parcheggio però non sarebbe ad uso esclusivo del Laguna Palace, bensì libero e non custodito.