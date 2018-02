Prende fuoco un furgone in via Vespucci, vigili del fuoco sul posto allertati dal conducente

Ad accorgersi che il mezzo non andava il conducente del furgone, che intorno alle 9.30 di mercoledì, in via Vespucci a Mestre, si è fermato, è sceso e ha dato l'allarme dopo che il mezzo ha preso fuoco.

Guasto tecnico

I pompieri accorsi dalla locale sede hanno spento le fiamme, divampate nel vano motore per un probabile guasto tecnico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.