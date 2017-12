Camera da letto a fuoco, anziano ustionato: incendio in un appartamento mestrino

Si distende a letto riscaldandosi forse con una termocoperta ma qualcosa non va per il verso giusto. Preoccupante incendio mercoledì sera in un appartamento al settimo piano di un condominio di corso del Popolo a Mestre. All'altezza del civico 38 in breve tempo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, tra cui un'autoscala e almeno un'autobotte. Un anziano verso le 21 ha riportato ustioni generalizzate sul corpo a causa a quanto pare di una sigaretta accesa. All'inizio era circolata l'ipotesi di un possibile cortocircuito a una termocoperta, poi passata in secondo piano.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Moglie illesa

Lo sventurato si trovava in casa con la moglie, che invece è rimasta praticamente illesa. I pompieri hanno raggiunto a piedi il portoncino d'ingresso, dopodiché sono riusciti a penetrare nell'alloggio. In sé il rogo è stato domato in poco tempo (ha interessato circa metà del materasso) ma a preoccupare erano le conseguenze determinate dalle fiamme sul corpo dell'anziano, subito sottoposto ad accertamenti sanitari da parte degli operatori del 118. Il fumo nel frattempo aveva invaso parte dell'appartamento.

I soccorsi

Durante i soccorsi il paziente, sulla settantina, si sarebbe comunque mantenuto cosciente. Per lui è stato disposto subito un trasferimento d'urgenza all'ospedale dell'Angelo dove rimarrà in osservazione. Numerosi i residenti che si sono chiesti il motivo dell'ingente dispiegamento di mezzi in serata: sul posto sono stati segnalati gli operatori della polizia di Stato, dei carabinieri e anche una pattuglia dell'Esercito. All'inizio non si capiva la portata del rogo divampato nell'appartamento: si è temuto di dover evacuare l'intero condominio. Dopodiché, almeno da questo punto di vista, la situazione si è ridimensionata. La zona di corso del Popolo interessata dai soccorsi è stata interdetta al transito dei veicoli.