Notte di fuoco in quartiere Pertini: auto in fiamme, preoccupazione tra i residenti

"Quell'auto era stata segnalata più volte alle autorità come rudere inutilizzabile, ma nessuno si è preoccupato di rimuoverla. Ora, forse, qualcuno ha deciso di far da sé". A parlare è Giorgio Rocelli, il presidente del comitato del quartiere Pertini, i cui residenti giovedì sera hanno vissuto momenti di preoccupazione nel momento in cui un veicolo, per cause al vaglio della polizia, è stato distrutto da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte, oltre ad altre squadre, ma il mezzo è stato completamente distrutto: "E' successo verso le 23 - dichiara Rocelli - quel mezzo nessuno l'ha portato alla demolizione. La nostra attenzione è e continuerà a essere massima".

Guarda l'intervento dei pompieri e l'auto in fiamme