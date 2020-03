Auto in fiamme nella notte a Mestre

Auto in fiamme nella notte tra martedì e mercoledì a Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 3.10 per spegnere il rogo divampato da un'automobile in sosta all'altezza del civico 6 di via Bacchiglione.

Auto a fuoco a Mestre

Una volta sul posto hanno messo in sicurezza l'area e sanato l'incendio. L'intervento è durato poco più di un'ora. Ancora in fase di accertamento le cause che avrebbero causato il rogo.