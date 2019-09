Ambulanza prende fuoco a Mestre

All'interno non c'erano pazienti, il trasporto era già stato concluso. Ma i danni al mezzo sono ingentissimi. Un incendio questa mattina ha distrutto un'ambulanza della Croce Verde a Mestre.

Il veicolo si trovava in via del Gazzato quando ha preso fuoco, probabilmente a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.