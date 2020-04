Un appartamento in fiamme nel centro di Mestre

Un incendio si è sviluppato verso l'ora di pranzo di oggi, 7 aprile, all'interno di un'abitazione in via Torre Belfredo, nel centro di Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13.30 con diversi mezzi: un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere l'area in sicurezza.

L'incendio ha coinvolto principalmente un appartamento al piano terra, che è andato completamente distrutto. I pompieri sono riusciti a evitare che si propagasse al resto dello stabile. Nessuna persona è rimasta ferita. Il rogo è scaturito probabilmente da un problema di natura elettrica, ma ulteriori accertamenti sono in corso. Le operazioni di sono terminate verso le 17.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.