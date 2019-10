La caserma della Polstrada cambia divisa: inaugurati i locali rinnovati

Consegnati questa mattina i nuovi locali della sezione di polizia stradale di Venezia. Un intervento che ha portato ad ampliare, ristrutturare e riqualificare il piano terra della caserma, dove vengono gestiti l'attività e i servizi del settore di competenza della Polstrada. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, Cinzia Ricciardi, dirigente del compartimento di polizia stradale per il Veneto, il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, Armando Forgione, direttore centrale delle Specialità, nonché Ugo Dibennardo, amministratore delegato di Cav. Nell'occasione è stata anche scoperta una targa dedicata all'agente scelto Giovanni Menegazzi, deceduto nel 1995 a soli 28 anni, mentre prestava soccorso alle vittime di un incidente.

I lavori alla caserma

Si tratta solo dell'ultimo stralcio di lavori, finanziato dalla città metropolitana di Venezia per 200mila euro, che si aggiungono ad altri 1,5 milioni di euro investiti negli ultimi 13 anni nella caserma di via Ca' Rossa. I lavori hanno previsto la modifica degli uffici e dell'area riservata agli archivi, la realizzazione di opere impiantistiche per l'adeguamento alla nuova configurazione degli spazi. Interventi sono stati fatti anche nella zona riservata al ricevimento delle persone esterne e all'impianto di climatizzazione degli ambienti. Trova una nuova disposizione anche la sala operativa.