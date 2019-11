Festa al Quartiere Pertini: taglio del nastro per il nuovo campo di calcio a 5 e di basket

L'apertura del cantiere risale a giugno scorso e oggi è arrivato il momento del taglio del nastro: il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha inaugurato lunedì pomeriggio la nuova area sport del quartiere Pertini di Mestre, dove gli appassionati potranno cimentarsi nel calcio a 5 e nel basket. Alla cerimonia, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Vincenzo Conte e diversi consiglieri comunali e di municipalità.

La promessa

«Serviva un segnale forte da dare ai giovani per tenerli qui e dar loro un divertimento sano - ha detto Giorgio Rocelli, presidente del comitato del quartiere -. Risciamo a farci ascoltare perché non abbiamo bandiere, siamo sempre stati aperti al dialogo con tutti». «Avevamo promesso che avremmo realizzato questa struttura - ha dichiarato il sindaco Brugnaro - senza troppe chiacchiere e senza troppi annunci abbiamo in silenzio sistemato la recinzione del campo da calcio a 5, messo a punto l'illuminazione e costruito anche il nuovo campo da basket con superficie sintetica per dare la possibilità ai bambini di giocare e divertirsi. È anche un modo per spiegare ai nostri giovani che la comunità c'è e pensa alle loro esigenze. Le tasse a Venezia - ha concluso il primo cittadino - le usiamo per progetti concreti. Oggi ci siamo regalati un bel momento di festa da condividere con i residenti del quartiere». I lavori di realizzazione della struttura, finanziati con fondi PonMetro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020) per quasi 150 mila euro, hanno permesso il posizionamento del tappeto di erba sintetica e dei nuovi canestri, oltre che la realizzazione delle recinzioni e dei camminamenti pedonali e il posizionamento delle nuove torri faro per l'illuminazione serale.