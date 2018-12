Nasce M9, il rilancio della terraferma per il futuro di Venezia

Un giorno memorabile per Mestre e per Venezia. Nasce M9, il museo del Novecento, polo culturale e centro attrattivo che promette di essere punto di riferimento sia per residenti che per visitatori da tutto il mondo. Da domani, 2 dicembre, le porte di M9 saranno aperte per tutti (domenica e festivi 10-21, dal lunedì al venerdì 9-20, sabato 10-21.30, martedì chiuso). Un simbolo del rilancio della città che non per niente racconta la modernità e la contemporaneità del nostro Paese. «Un sogno che si avvera», come ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, che ha riconosciuto alle precedenti amministrazioni il merito di «avere avuto lungimiranza e aver creduto nel rilancio di Mestre». E una scommessa vinta: «Questo è un progetto che è stato concluso - ha commentato -. Dobbiamo terminare le opere, così come dobbiamo dare gli strumenti adeguati alle forze istituzionali, alle forze dell'ordine. Rivolgo un nuovo appello al governo: ascoltateci, rispondete alle esigenze degli enti locali. Serve il piano delle periferie, dobbiamo finire il tribunale, rilanciare Venezia e la terraferma. Venezia è da sempre Stato de mar e Stato de tera, qui è passata una grande parte della storia d'Italia e questa è una città viva. La contemporaneità continua».

Alla (ri)scoperta di un'identità collettiva

Sabato 1 dicembre è la data scelta per l'inaugurazione di questa struttura, un insieme di edificazioni che si inseriscono tra le vie centrali e colpiscono per forma e colori, ridisegnando il cuore della città. Inconfondibile. «Giusto che un edificio di questo livello attiri l'attenzione, che si presenti al mondo senza timidezza - ha commentato il ministro ai Beni culturali Alberto Bonisoli, presente al taglio del nastro -. Questo progetto rappresenta l'evoluzione del concetto di museo, è un polo che funge da attrattore culturale: i primi a usufruirne dovrebbero essere i residenti, quelli che abitano qui attorno. Perché è un'occasione di costruire e riscoprire un'identità collettiva. Mestre è la città più adeguata per questo progetto, perché rappresenta appieno i mutamenti del secolo scorso».

«Fiore all'occhiello per l'Italia intera»

Per Casellati, M9 costituisce «un unicum in tutto il panorama nazionale», un polo «dedicato a un secolo che ha dimostrato come l'umanità abbia saputo resistere alla follia, ricostruire ciò che era stato distrutto e creare le condizioni per un mondo di libertà, pace e benessere. M9 con la sua visione sarà sempre più unico, un prezioso testimone di ciò che eravamo. Interamente affidato alla multimedialità, per i nativi digitali rappresenta una scoperta continua. Inoltre questi 7 fabbricati dimostrano come si possano recuperare edifici storici armonizzandoli nel contesto contemporaneo. Un fiore all'occhiello per la città, per il Veneto e l'Italia. Con inaugurazione di oggi questo territorio dimostra di saper progettare un nuovo futuro grazie agli insegnamenti del passato». Per Casellati merita paticolare attenzione la sezione "cosa ci fa sentire italiani": «È dedicata al genio italiano, a ciò che ci rende amati e apprezzati nel mondo, ed è utile per rendersi conto di quanto il nostro Paese sia considerato di più e meglio di quanto facciamo noi stessi. Un modo per superare degli stereotipi, su cui è giusto, anche, fare autoironia».

Con l’inaugurazione di #M9, questo territorio dimostra di sapere e di poter progettare un nuovo futuro grazie agli insegnamenti del passato, senza il timore di competere con le grandi realtà internazionali - @Pres_Casellati pic.twitter.com/0N2lyOhoTD — M9 (@M9social) 1 dicembre 2018

Mestre rigenerata

M9 è un progetto della Fondazione di Venezia, che ha investito 110 milioni di euro per contribuire al rilancio e allo sviluppo della terraferma veneziana. La realizzazione è stata affidata a Polymnia, società strumentale della Fondazione. Ispirato a esperienze internazionali di rigenerazione urbana, M9 propone un format innovativo in cui cultura multimediale, archietettura sostenibile, tecnologia, servizi per i cittadini e forme di commercio viaggiano sullo stesso binario per generare crescita, occupazione e benessere per la collettività.