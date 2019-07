Ecco il Leonardo: 244 camere nell'hotel 4 stelle di via Ca' Marcello

È aperto da pochi giorni il Leonardo Royal Hotel Mestre di via Ca' Marcello, situato in quello che è considerato il quartiere dei grandi alberghi. All'interno 244 camere (di cui una parte interamente “woman-friendly” e 5 suite), oltre a ristorante, bar, lounge bar, fitness room, sale meeting, boardroom e sala convegni da 165 persone. Si tratta della terza apertura italiana del gruppo, che nelle proprie strutture unisce ad un “local touch” scelte di design innovative e attenzione ai dettagli: musica, fragranze, luci. Qualche informazione in più sulle camere women-friendly: sono pensate per rispondere all'aumento del numero delle donne che viaggiano e presentano specchi ad hoc, riviste selezionate, mobilio pregiato e angoli beauty, maschere di bellezza, light snack.

Non solo per turisti

Sempre nei giorni scorsi sono state inaugurate anche le varie opere complementari di via Ca' Marcello, tra cui l'accesso al binario 1 della stazione ferroviaria, da cui si raggiunge velocemente Venezia. Oltre che su Venezia, però, l'albergo punta anche su altre bellezze del Veneto proponendo una gamma di idee di esplorazione che andranno dalle colline del Prosecco ai percorsi di cicloturismo verso la Germania e l’Austria. «Sono in programma iniziative focalizzate a fare network sul territorio - comunica la proprietà - per coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale in una forma nuova. L’ambizione è quella di realizzare un ambiente vivace che diventi un’appendice cittadina da godere, ricca di iniziative in cui coinvolgere ospiti e locali».