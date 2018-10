Mestre, inaugurata Banca Prealpi. «Presenza importante in una zona in espansione»

È stata inaugurata sabato 20 ottobre, in viale Ancona, la nuova filiale di Banca Prealpi di Mestre: una partecipata cerimonia ha celebrato l’apertura dello sportello numero 41 della realtà di credito cooperativo con sede a Tarzo, in provincia di Treviso. Presenti Carlo Antiga, presidente di Banca Prealpi, Lorenza Lavini, consigliera comunale municipalità di Mestre, Francesco Calzavara, consigliere regionale, Ferruccio Bresolin, economista e già docente di Ca’ Foscari, e Don Gianmatteo Caputo, delegato patriarcale. «Ci candidiamo ad essere un punto di riferimento per questa comunità, all’insegna dei valori che da sempre ci contraddistinguono: solidità, trasparenza, etica e tradizione - ha affermato Antiga - Oggi si rafforzano ancora di più attraverso la partecipazione di questa comunità, che ha manifestato tanto interesse. Dal territorio al territorio, o meglio, da questo territorio e per questo territorio».

Realtà in espansione

La filiale di Mestre è diretta da Maurizio Berto, con cui collaborano Alberto Gasparin, Claudio Zulian ed Alessandro Voltarel. L’istituto di Tarzo è una realtà bancaria di primo livello, con 41 filiali - attive nelle sei provincie di Treviso, Belluno Padova e Venezia, con due propaggini a Pordenone e a Vicenza e con 120 comuni di appartenenza - e un organico di oltre 330 dipendenti. Ha commentato Lavini: «Di fronte alla chiusura di molti sportelli bancari, questa apertura è un bel segnale di fiducia e della volontà di Banca Prealpi di essere presente in una zona di Mestre che sta conoscendo una grande espansione».