Il Marzenego - Osellino sarà riqualificato

È stato approvato all'unanimità dal Consiglio comunale il progetto di riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino. L’intento, secondo il provvedimento, è disinquinare la laguna, bonificare i fondali, migliorare la sicurezza idraulica, rinatulizzare e ricalibrare il canale, sistemare e rendere fruibili i posti barca. Il piano prevede una riconfigurazione degli spazi per ottenere una corretta regolamentazione dei posti barca: ne sono previsti 380 lungo via Vespucci e 507 in zona Campalto.

In base a un emendamento di giunta dovranno essere messe in atto tutte le procedure amministrative necessarie per garantire agli intestatari delle concessioni acquee un ottenimento rapido degli atti, prevedendo inoltre, in accordo con il Consorzio di Bonifica, la definizione di un progetto di un pontile affinché i concessionari siano esentati dalla presentazione di singoli progetti. L’assemblea di Ca’ Farsetti ha anche dato via libera al progetto per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino.