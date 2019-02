Un centro laser estetico al secondo piano della Hybrid Tower di Mestre | VIDEO

Un nuovo tassello si aggiunge alle funzioni dell'Hybrid Tower Mestre grazie all’apertura di HTM New Age, un medical laser center altamente tecnologico che utilizza le tecniche della laserterapia per cure estetiche. Il centro medico, presentato oggi, si trova al secondo piano della torre multifunzionale di 81 metri situata tra via Torino e Corso del Popolo.

Alla guida del centro il direttore sanitario Adriano Cestrone, che coordinerà una squadra di dieci medici specializzati in chirurgia estetica, angiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, chirurgia e scienze della nutrizione. Il centro utilizza apparecchiature laser di ultima generazione per la terapia e la cura di lesioni vascolari benigne, lesioni pigmentate, eliminazione di tatuaggi decorativi e traumatici, lesioni di tipo cicatriziale, piccola chirurgia dermatologica, epilazione e tutti i tipi di inestetismi fisici.

Il centro medico si aggiunge alle attività già operative nella torre: al 17° piano il ristorante gourmet Aki, dal 6° al 11°piano gli uffici direzionali e dal 12° al 16° piano gli appartamenti a uso turistico Hybrid Tower Venice.