Hacker carica l'home page di un sito porno nella colonnina erogatrice di biglietti di Atvo

L'home page di un sito porno è comparsa su una colonnina erogatrice di ticket di Atvo alla fermata di Corso del Popolo a Mestre. Si è trattato di un'«attacco» da parte di un hacker che è riuscito a violare il sistema informatico e inserire il contenuto per soli adulti in bella vista. Con ogni probabilità la stessa persona ha poi realizzato un video, postato sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non appena appreso dell'accaduto, Atvo si è subito mobilitata per bloccare il contenuto pornografico. Sono stati quindi effettuati tutti gli accertamenti del caso con la l'azienda produttrice della colonnina, per capire come il sistema possa essere stato hackerato e prendere tutte le contromisure del caso per evitare che possa ripresentarsi un simile inconveniente. «Atvo, pur non c'entrando nulla, si scusa con tutti gli utenti - fanno sapere dall'azienda - e provvederà a sporgere denuncia».