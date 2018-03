"Sono già stato dentro", poi schiaffoni per la droga: giovane aggredito in centro a Mestre

Si trovava in centro a Mestre, nella zona di via Cappuccina, con la fidanzata e un amico, una passeggiata domenicale come tante altre. Non fosse altro che rispetto ad altre volte, è scattato l'imprevisto. Un giovane di 27 anni, nel primo pomeriggio di domenica è stato infatti aggreditto da un uomo sulla quarantina, alla ricerca di denaro per comprarsi la droga.

Miancce fisiche e verbali

L'uomo si sarebbe avvicinato con fare minaccioso, e secondo quanto raccontato dalla vittima lo avrebbe intimato di dargli tutti i soldi. Prima a parole: "Guarda che sono già stato in galera", poi al primo accenno di resistenza, sarebbe passato alle maniere forti, rifilando due ceffoni al ragazzo e cercando di palpargli il giubbotto alla ricerca del portafoglio.

La chiamata al 113

In quegli attimi concitati, la fidanzata della vittima è riuscita a contattare il 113. Sul posto, l'intervento degli agenti delle volanti, che hanno raccolto la testimonianze di vittima e testimoni, verificando anche la presenza di telecamere in zona. Dell'aggressore, naturalmente, si eranogià perse le tracce. Il 27enne non ha riportato ferite, ragion per cui non ha ritenuto opportuno ricorrere alle cure mediche nel locale pronto soccorso.