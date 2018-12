Sorprende i ladri a casa della vicina, la polizia li ferma

Ha notato due giovani, una ragazza con giubbotto e pantaloni scuri e un ragazzo con indosso un giubbotto nero e dei jeans che, con fare sospetto, armeggiavano sulla serratura del portone di ingresso di un condominio. Era pomeriggio quando un cittadino ha deciso di chiamare il 113 e gli agenti, arrivati sul posto, hanno fermato la coppia di ladri.

La vicenda risale a venerdì. La polizia, raggiunta la palazzina in via Livenza, ha intercettato al quarto piano i due ragazzi. La giovane, quando ha capito di essere stata scoperta, ha nascosto un cacciavite a taglio in una scarpiera sul pianerottolo ma non è sfuggita agli occhi degli agenti della squadra volanti, che hanno fermato entrambi e contattato la padrona di casa, che ha confermato poco dopo i segni del tentativo di effrazione. I due ladruncoli, di cui uno minorenne, sono stati accompagnati in questura e denunciati. Il minorenne è stato trasferito in una comunità.