"Fermate la ladra", i passanti si avventano su di lei e la bloccano dopo il furto in tram

Arresto alla fermata del tram grazie anche all'intervento provvidenziale di uno dei passeggeri. E' successo mercoledì mattina in corrispondenza della fermata Manuzio, in viale San Marco, lungo la linea T1 di Mestre. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato un capannello di persone che stavano attorno a una signora, impedendone la fuga. E' risultato che la donna si era resa responsabile di furto poco prima, derubando un'altra passeggera mentre entrambe si trovavano a bordo del mezzo Actv in direzione Venezia.

Furto nel tram

Vittima del furto una giovane mamma che stava viaggiando con il figlio di due anni. Stando alle testimonianze, la ladra si era appoggiata allo zaino della vittima, un gesto che aveva messo sul chi va là un altro utente del mezzo pubblico: quest'ultimo, quando la sospetta stava per scendere, ha invitato la giovane mamma a controllare i propri effetti personali. A quel punto lei si è resa conto che mancavano portafogli e cellulare.

Arresto

Immediatamente è uscita dal tram, inseguendo la ladra che nel frattempo aveva attraversato la strada e si apprestava a prende il mezzo che andava in direzione opposta. Le urla della giovane hanno messo in allerta altri passanti, i quali si sono prontamente avventati sulla malvivente, bloccandola. Vista la flagranza del reato, la donna è stata arrestata per furto aggravato e condotta al carcere femminile della Giudecca in attesa della direttissima. Si tratta di A.E., di 54 anni, che risulta anche denunciata per furto con destrezza dai carabinieri di Bologna 9 giorni fa. Al processo è stata condannata ad un anno e quattro mesi, pena sospesa.