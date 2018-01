Furto nella notte alla scuola materna, ladri in fuga con computer e macchina del caffè

L'allarme è stato lanciato da una collaboratrice scolastica nella prima mattinata di martedì, poco dopo l'orario di apertura. La porta d'ingresso e le due finestre della sala mensa forzate non hanno lasciato spazio a dubbi: qualcuno nella notte era entrato nella scuola materna di via Terraglio a Mestre, raccattando tutto il possibile all'interno.

La refurtiva

Una volta entrati dentro i ladri hanno rubato quel poco che avesse un valore e potesse essere rivenduto al mercato nero: un pc portatile, un computer fisso e la macchina per il caffè. Sul posto, dopo la telefonata al 113, è intervenuta una volante della polizia, con gli agenti che hanno effettuato i primi rilievi del caso per risalire ai colpevoli. Ancora in corso ulteriori accertamenti.