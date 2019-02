Cittadino sorprende due giovani ladri a rubare uno scooter: denunciati

Un cittadino li ha visti mentre cercavano di mettere in moto uno scooter e, non riuscendoci, tentavano di spostarlo spingendolo a mano. Si è insospettito e ha chiamato la polizia, che ha scoperto che si trattava di due giovani ladri. I ragazzi, un 18enne e un 27enne, sono stati fermati ieri sera intorno alle 23.30 dagli agenti della squadra volanti, allertati da un passante che li aveva sorpresi in via Altobello a Mestre.

Restituito al proprietario

I due hanno spinto a mano il motorino verso via Giotto e, poco dopo, sono stati bloccati dai poliziotti mentre lo nascondevano in una rientranza di via Costa. Lo scooter, accertato che era stato rubato, è stato sequestrato dagli agenti mentre i due ragazzi sono stati denunciati per ricettazione. Un paio d'ore più tardi, al 113 è arrivata un'altra segnalazione. Era il proprietario del motorino, che ha raccontato di averlo parcheggiato nel pomeriggio in via San Pio X. Lo aveva lasciato lì per poi prendere l'autobus verso Venezia, dove lavora. Terminato il turno, al rientro non aveva più trovato il mezzo, che alla fine gli è stato restituito.