Ladri in azione all'osteria Plip: saccheggiato il locale nella notte

Hanno forzato una finestra e, una volta entrati, hanno messo a soqquadro il locale alla ricerca di oggetti da rubare. Una banda di ladri questa notte ha commesso un furto all'osteria Plip di via San Donà a Mestre. Il colpo è stato scoperto solo alcune ore più tardi, quando dei banditi non c'era ormai più alcuna traccia.

«L’apertura della pizzeria ha generato un’attesa superiore alle aspettative, tanto che questa notte dei clienti hanno deciso di venire a trovarci per degustare le nuove pizze entrando dalla finestra - hanno denunciato i gestori, in maniera ironica, sui social -. Purtroppo non erano pronte e non l’hanno presa bene. Ma come sempre, bastava avvisarci! Grazie come sempre per averci scelti».

I ladri avrebbero portato via alcuni dispositivi iPad utilizzati per le ordinazioni. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo le forze dell'ordine, che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Gallery