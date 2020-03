Ladri di noccioline al centro anziani: tre giovani denunciati

La polizia, nella serata di ieri, ha denunciato tre ragazzi: C.M., veneziano di 25 anni, M.G. di nazionalità albanese di 22 anni e V.A., miranese residente a Venezia di 29 anni, dopo averli sorpresi con le tasche piene di noccioline rubate nella sede dell'associazione "Bocce in libertà gruppo anziani" del parco Bissuola a Mestre.

I tre, intorno alle 22, sono stati notati da un passante mentre uscivano da una casetta di legno in uso all’associazione. L'uomo, Iinsospettito, ha chiamato il 113. Le volanti hanno bloccato i ragazzi all’interno del parco li hanno perquisiti: sono stati trovati con vari arnesi da lavoro, risultati poi rubati all’associazione bocciofila, nonché con numerosi pacchi di noccioline, sempre portati via dalla casetta degli anziani.

I tre ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato e anche per non aver rispettato le norme imposte da decreto del presidente del consiglio che limitano gli spostamenti nel periodo di emergenza per il Coronavirus.