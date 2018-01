Furto da ko in un'abitazione di viale San Marco: predoni in fuga con ori per 15mila euro

L'allarme è arrivato direttamente dal proprietario, un residente in viale San Marco a Mestre. Nella prima serata di martedì, attorno alle 19, dei malviventi, probabilmente più d'uno, si sono intrufolati in un'abitazione, mettendo sottosopra le camere e fuggendo con un vero e proprio tesoro: monili e preziosi per un valore di mercato attorno ai 15mila euro.

Un tesoro in monili d'oro

I malviventi si sarebbero fatti strada all'interno dell'abitazione forzando la finestra della cucina, dopo essersi arrampicati all'esterno dello stabile. Dopo aver rovistato in tutte le camere hanno poi trovato gli ori di famiglia all'interno di un mobile della camera da letto. Un vero e proprio colpo da ko.

Sul posto la Scientifica

Sul posto si sono portati gli agenti delle volanti, unitamente alla Scientifica, cui è spettato il compito di effettuare i primi rilievi e appurare la presenza di eventuali tracce lasciate dai malviventi sulla scena del crimine, che non sarebbero stati, di fatto, accorti: gli investigatori, infatti stanno seguendo alcune tracce lasciate dai ladri, attraverso le quali sperano di risalire all'identità degli autori del furto.