Arrestato il vandalo del monumento a Lippiello: stavolta è stato scoperto a rubare

Un ragazzo di 25 anni è stato scoperto stanotte mentre tentava di rubare all'interno di un ristorante di via San Donà, a Mestre: si tratta di S.L., già conosciuto per altri reati compiuti in passato tra cui il recente danneggiamento al monumento commemorativo dedicato ad Antonio Lippiello, avvenuto sempre a Mestre.

Tentato furto

Le volanti della questura sono intervenute verso le 2 in seguito alle segnalazioni dei residenti, che hanno udito rumori sospetti provenire da un ristorante. Gli agenti hanno subito individuato l'intruso, che nel frattempo aveva cercato di nascondersi sotto un'auto parcheggiata davanti al locale. Da un rapido controllo sono stati accertati i segni di effrazione sulle porte del ristorante e, nelle vicinanze, una borsa contenente una punta per trapano e un cacciavite. Il 25enne è stato arrestato per tentato furto e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Oggi il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa del processo.