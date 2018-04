Colpo grosso in una ditta di trasporti: camion "smontati", bottino da 40mila euro

Un colpo in grande stile, consapevoli di avere tutto il tempo possibile a disposizione. Rientro infelice al lavoro lunedì mattina per i responsabili di una ditta di trasporti mestrina situata in via Martello, una laterale di via Orlanda. I ladri hanno praticamente "smontato" le parti che interessavano loro dei camion dell'azienda, scappando con un bottino dal valore che si aggirerebbe sui 40mila euro circa.

Il furto nel fine settimana

Gli intrusi durante il weekend sarebbero entrati superando la recinzione adiacente all'area di parcheggio dei mezzi pesanti, dopodiché avrebbero iniziato a lavorare di fino, smontando fanali, contalitri, testate elettroniche e altre parti meccaniche ed elettroniche dai camion. Sul posto lunedì mattina è stato condotto un sopralluogo da parte dei poliziotti, che hanno cercato eventuali indizi utili anche visionando le telecamere di sorveglianza della ditta.