Furto alla Decathlon di Mestre

Ci sono indagini in corso, da parte della squadra Mobile della polizia di Stato veneziana, al punto vendita Decathlon di Via Don Peron 12, in zona Terraglio a Mestre. Nel negozio si è verificato un furto tra la sera di domenica 29 dicembre e la mattina di lunedì 30. Per mezza giornata, nella mattinata di oggi, il negozio ha confermato di aver tenuto le saracinesche abbassate per un problema che si è venuto a determinare, anche se non sono stati diffusi comunicati ufficiali dalla direzione. La polizia prosegue con discrezione nella verifica dei fatti. Quanto è stato sottratto potrebbe ammontare a diverse decine di migliaia di euro. La notizia sui quotidiani locali.