Maxi furto in Corso del Popolo di pomeriggio: bottino di 10mila euro

E' uscita di casa intorno alle 15. Al suo rientro, alle 19.30, ha trovato le luci accese e quasi l'intero appartamento a soqquadro. Il chiaro segno della visita dei ladri. Controllando tra i suoi effetti personali, ha visto che mancavano diversi gioielli e ha chiamato la polizia, ma ormai dei banditi non c'era già più traccia. Gli agenti stanno cercando una banda di ladri che domenica pomeriggio ha messo a segno un furto in un'abitazione in Corso del Popolo, a Mestre.

Nessuno si sarebbe accorto di niente. I malviventi sono riusciti a non fare rumore e hanno portato via oggetti preziosi per circa diecimila euro, tra due anelli, un pc portatile e alcune penne di marca del padre della padrona di casa. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo gli agenti della squadra volanti e della polizia scientifica, alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai ladri.