Spaccata al ristorante orientale e fuga con la cassaforte. Forziere abbandonato al Bissuola

Un tombino contro la vetrina per aprirsi a forza un varco e svaligiare il ristorante. È la tecnica utilizzata dai malviventi entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato al Sushiko, locale giapponese facente parte di una catena e situato in zona Auchan Mestre. Una volta all'interno i ladri hanno rovistato in giro e quindi puntato alla cassaforte, scassinandola e portandola via di peso. Intenzionati, evidentemente, ad aprirla altrove per impossessarsi del contenuto. Lo riporta Il Gazzettino.

Cassaforte al parco Bissuola

Così è stato: il forziere, infatti, è stato individuato la mattina dopo, sabato 30 dicembre, da tutt'altra parte della città, nel parco Albanese. Era aperto e svuotato. L'ha notato, nei pressi del laghetto che dà sul lato di via Casona, un residente uscito per una passeggiata. Ha allertato la polizia e così sono iniziate le indagini, scoprendo che nella notte era avvenuto il furto. Da alcuni documenti rimasti nella cassaforte e sparsi nelle vicinanze è stato possibile risalire al ristorante da cui era stata asportata. I gestori del locale, contattati, hanno confermato.

Indagini della polizia

Pesante la conta dei danni. Mancherebbero un migliaio di euro in contanti e circa tremila in buoni pasto. Ci sono comunque alcuni elementi che potrebbero aiutare ad individuare i responsabili: questi, infatti, si sarebbero feriti con i vetri frantumati ed è quindi stato chiesto il supporto della polizia scientifica per la raccolta di eventuali campioni di sangue. E poi ci sono le registrazioni del sistema di videosorveglianza, sia quello interno al locale che quello che punta sull'area esterna all'Auchan (e quest'ultimo avrebbe ripreso due sospetti in azione).