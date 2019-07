Maxi furto da Campello Motors: rubate auto e navigatori

Tre auto, navigatori e altri strumenti dall'interno dei veicoli. E' quello che ha rubato una banda di ladri nella notte tra giovedì e venerdì alla concessionaria Campello Motors di Mestre. La polizia ha avviato un'indagine per identificare i responsabili, un gruppo di professionisti che è riuscito a scappare nonostante un breve inseguimento.

Il colpo intorno alle tre del mattino. I malviventi hanno fatto scattare l'allarme e attirato l'attenzione di una residente nelle vicinanze che ha chiamato il 113. Sul posto, oltre alla polizia è intervenuto il personale addetto alla sicurezza che avrebbe cercato di seguire una delle tre macchine rubate dai banditi, che però è sfrecciata via in direzione Treviso. Il bottino, in fase di quantificazione, ammonta a decine di migliaia di euro. Oltre ai tre veicoli, infatti, i ladri hanno danneggiato diverse auto parcheggiate all'esterno per portare via strumentazione come navigatori.