Rubano una barca, traditi dal gps: la polizia li rintraccia in un minuto e mezzo

Cento secondi. E' il tempo che hanno impiegato gli agenti della squadra volanti della questura di Venezia a fermare tre ragazzi e il padre di uno di loro dopo il furto di una barca.

La segnalazione è arrivata al 113 giovedì mattina da parte del proprietario dell'imbarcazione, un cofano dotato di Gps. Il segnale indicava che la barca si trovava probabilmente nel canale Osellino. La sala operativa ha immediatamente girato la nota alle volanti che si trovavano in zona e in soli 100 secondi le pattuglie hanno rintracciato il natante segnalato e bloccato le quattro persone a bordo, intente a togliere il motore per installarne un altro. Tutti sono stati denunciati per ricettazione e la barca è stata restituita al proprietario.