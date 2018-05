Rubano l'auto in sosta, l'antifurto satellitare li "frega": due giovani denunciati, uno è minore

L'antifurto satellitare montato sull'automobile li ha colti in flagranza di reato. È finita con la denuncia per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere la giornata di lunedì per due giovani, un ucraino e un moldavo minorenne, responsabili del furto di un veicolo in sosta in via Siusi a Mestre.

Intercettati e denunciati

I due sono stati intercettati da una volante della polizia attorno alle 9 di mattina, proprio all'interno dell'abitacolo della macchina. Fermati, sono quindi stati perquisiti e trovati in possesso di tessere bancomat e altri oggetti ritenuti provento di furto, oltre che di una placca di vigilanza privata, una maschera di carnevale e attrezzi da scasso. Inevitabile per il duo la denuncia, con il minorenne riaffidato alla madre. L'automobile rubata, invece, è stata restituita al legittimo proprietario, che ne aveva subito il furto poche ore prima, nel corso della notte.