Tenta di rubare due auto, i residenti se ne accorgono: denunciato

Lo avevano notato alcuni residenti mentre armeggiava nell’abitacolo di una Lancia Ypsilon parcheggiata in via Mazzini, a Mestre, e poi su una Fiat 500 poco distante. Gli stessi che hanno chiamato i carabinieri che, alla fine, sono riusciti a fermarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

H.R., marocchino, 48 anni, era già noto ai militari per i suoi trascorsi. Non doveva essere neppure a Mestre questa notte secondo quanto stabilito dal divieto di ritorno del Comune di Venezia. Lo straniero è stato notato ieri sera in via Mazzini da alcuni residenti. Subito dopo la chiamata al 112 per la segnalazione, sono intervenuti i militari del radiomobile di Mestre che hanno individuato immediatamente il 48enne, notando che effettivamente era riuscito ad aprire entrambe le macchine. Durante il fermo e la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto anche una dose di marijuana nel suo zaino. L’uomo è portato in caserma e denunciato.