Colpo grosso dei ladri in una scuola dell'infanzia mestrina: bottino da 10mila euro

Erano a conoscenza che lì avrebbero potuto mettere a segno un colpo piuttosto ingente e così è stato. Furto ingente in una scuola dell'infanzia nella zona di via Ca' Rossa a Mestre: ad accorgersi dell'incursione dei malintenzionati è stato il personale, al ritorno nella struttura dopo le vacanze pasquali. La direttrice, una volta informata, si è rivolta al 113 dopo essersi accorta che la porta sul retro dell'edificio era stata forzata e dal suo ufficio erano spariti circa 10mila euro in contanti.

Rubati fotocamere e proiettore

I delinquenti, però, non si sono fermati lì: si sono impossessati anche di due macchine fotografiche e di un proiettore, danneggiando anche il distributore delle bevande per fare mambassa delle monetine. Sul posto si sono portati gli agenti delle volanti per un sopralluogo alla ricerca di eventuali indizi, invitando la responsabile a presentare denuncia in commissariato.