La finestra è aperta e si intrufola dentro: il proprietario è in casa e la rincorre per Mestre

La tapparella era alzata per favorire il ricambio d'aria. La donna, una 42enne molto esile di corporatura e non nuova ai furti in appartamento, ha colto la palla al balzo e si è intrufolata all'interno, con l'aiuto di un complice a fare da palo all'esterno. Una volta dentro, la donna si è impossessata di un cellulare, senza considerare, però, che il proprietario che si trovava dentro in quel momento potesse accorgersi dell'effrazione e cominciare a rincorrerla, in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

"Inseguimento" per Mestre

L'uomo ha allertato i militari dell'Arma, ma nel frattempo ha inseguito la ladra, per evitare che potesse far perdere le proprie tracce e rimanere impunita. È così che ne è nato un vero e proprio inseguimento per le strade di Mestre, fino all'arrivo della gazzella che l'hanno bloccata e sottoposta al controllo di rito. Al termine degli accertamenti è emerso come la ladra fosse una stacanovista dei furti in abitazione e esercizi commerciali. Per lei è scattata la denuncia e confermato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era già sottoposta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri controlli sul territorio

Nei giorni scorsi un 71enne è stato trovato in giro per la città, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, mentre un 50enne e un 24enne sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico ben superiori ai limiti imposti per legge e si sono visti ritirare la patente. A Marghera, invece, un cittadino ghanese è stato segnalato alle autorità poiché trovato in possesso di modeste quantità di marijuana e cocaina.