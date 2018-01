Sorpresi in albergo a frugare nella borsetta della titolare: due giovani denunciati

Polizia in un albergo di via Cappuccina, a Mestre, dopo che due giovani, approfittando della distrazione della proprietaria, sono stati sorpresi nel tentativo di derubarla, frugando nella sua borsetta. Dalle dichiarazioni del receptionist, i due, ospiti dell’hotel, stavano eseguendo le operazioni di check out, quando ad un certo punto il dipendente dell’hotel si è dovuto allontanare per concludere la pratica. Ritornato al desk, si è accorto che i due si erano allontanati: mentre uno faceva da palo, l’altro aveva infilato le mani nella borsa della moglie del titolare, che si trovava sul bancone della sala colazioni. Vistisi scoperti, i ladruncoli hanno cercato di darsi alla fuga, senza riuscirci. Dopodiché è stato allertato il 113. In attesa di visionare meglio i circuiti di videosorveglianza, i malviventi (uno italiano di 30 anni, l’altro albanese di 27 anni) sono stati denunciati per tentato furto aggravato.