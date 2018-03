Aggressione al vigilante per un bottino di 4 euro: arrestato per rapina impropria

Il tentativo di furto si è trasformato in rapina nel momento in cui il malvivente si è ribellato al vigilante che lo aveva scoperto, malmenandolo nel tentativo di liberarsi dalla sua presa. Alla fine il violento, ghanese di 36 anni, è stato arrestato dagli uomini della polizia. Il tutto è successo nel tardo pomeriggio di mercoledì: la dipendente di un supermercato del centro di Mestre ha contattato il 113 per segnalare che uno dei loro addetti alla sicurezza aveva bloccato un ladro sorpreso a sottrarre dagli scaffali due bottiglie di vino, per un valore totale di circa 4 euro.

Guardia all'ospedale

Il personale della volante, arrivato sul posto nei minuti successivi, ha ricostruito l'accaduto: l'uomo, vistosi scoperto, aveva tentato di fuggire ma era stato raggiunto e fermato dalla guardia giurata. A quel punto aveva aggredito il dipendente del negozio, procurandogli delle lesioni ad un braccio (successivamente medicate al pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo). Il malfattore, S.I., senza fissa dimora e pregiudicato, era comunque stato bloccato fino all’arrivo della polizia. Dopodiché è stato portato in questura e lì trattenuto in arresto nelle celle di sicurezza, in attesa del rito per direttissima che si è svolto la mattina successiva. Per lui è stata decretata la condanna a un anno di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 400 euro. Pena sospesa.