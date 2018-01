Mestre, giovane coppia sorpresa a rubare in un negozio di abbigliamento: bloccati

Verso le 15 di martedì una volante della polizia è intervenuta in un negozio di abbigliamento di Mestre, in piazza XXVII Ottobre, dove un giovane era stato sorpreso a rubare dei capi di abbigliamento. I poliziotti hanno quindi identificato M.J., padovano di 22 anni, che aveva cercato di sottrarre dall'esercizio un giubbotto del valore di circa 200 euro, asportandone il dispositivo antitaccheggio.

Bloccati e denunciati

Il ladruncolo era stato osservato dal personale di sorveglianza mentre entrava in un camerino con due giubbotti, per poi uscirne con uno solo. Assieme a lui era stata notata anche una ragazza, che lo assisteva nelle varie fasi dell'operazione. Verificato che il sospetto stava tentando di lasciare il negozio senza pagare, questo è stato fermato. La compagna, invece, è inizialmente riuscita a guadagnare l’uscita. La sua fuga però è durata poco: dopo una breve ricerca è stata intercettata nelle vicinanze e identificata per M.C., veneziana di 17 anni. I due sono stati accompagnati in questura e denunciati per tentato furto aggravato in concorso; per la minore è stato chiesto l'intervento della madre, giunta per ricondurla a casa.