Furti in serie in via Cappuccina, tre colpi in poche ore

Tre appartamenti visitati dai ladri in poche ore. E' accaduto nella notte tra lunedì e martedì in via Cappuccina, i cui residenti già nei giorni scorsi si erano detti preoccupati per l'ondata di aggressioni e scippi avvenuti nell'ultimo periodo. Gli ultimi episodi di violenza risalgono a venerdì sera: una bambina di undici anni rapinata del cellulare in via Cappuccina e una donna di 55 anni picchiata a sangue e derubata in via Sernaglia. Ieri notte, è entrata in azione una banda di ladri. In poche ore, hanno forzato le porte d'ingresso di tre abitazioni riuscendo a non svegliare i padroni di casa, che non si sono accorti di niente fino al mattino seguente.

In un caso, nella zona vicina all'incrocio con via Sernaglia, i malviventi hanno scassinato la serratura di una porta blindata al terzo piano di un condominio. All'interno dell'appartamento c'era una famiglia: mamma, papà e il figlio. Nessuno ha avvertito i rumori. I ladri, professionisti, hanno messo a soqquadro il soggiorno e hanno portato via alcuni preziosi e dei contanti senza svegliare nessuno.

In altri due appartamenti hanno portato via ancora denaro e gioielli con le stesse modalità. Le vittime hanno denunciato i furti ai carabinieri, che hanno eseguito dei sopralluoghi e avviato le indagini per cercare di identificare la banda, che potrebbe essere la stessa.