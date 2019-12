Ladruncoli scoperti a rubare nei centri commerciali

Diversi ladruncoli sono stati scoperti in azione sulla terraferma veneziana in questo periodo di festività. Al centro Le Barche di Mestre i carabinieri hanno bloccato un senegalese di 39 anni e un mestrino di 36, che avevano rubato rispettivamente profumi per un valore di 400 euro e capi di abbigliamento per 300 euro. Due minorenni, invece, sono state fermate nel negozio Ovs della Nave de vero: classe 2004 e 2005, le due avevano sottratto degli abiti e cercato di andarsene senza pagare. Tutti e quattro i ladruncoli sono stati denunciati.

Altri controlli dei carabinieri hanno riguardato gli automobilisti alla guida e le zone di spaccio di Mestre. Cinque persone sono state fermate e denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Un diciottenne, invece, per spaccio di droga.