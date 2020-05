Sorpreso a dormire in un vagone letto in stazione, ladro seriale denunciato

Un tentativo di furto all'ufficio postale di via Bottenigo a Marghera e alcune spaccate ai danni di una tabaccheria in via Miranese a Mestre. Sarebbe responsabile di diversi colpi un 22enne di nazionalità albanese che è stato fermato e denunciato dalla polizia venerdì mattina.

Gli agenti del commissariato di Mestre lo hanno intercettato a bordo di un vagone letto posizionato lungo i binari della stazione ferroviaria di Mestre. Il giovane aveva con sé due I-Phone risultati rubati dagli uffici della Luxury Trains di via Parco Ferroviario a Marghera. Accompagnato in commissariato, oltre ad essere risultato irregolare (e per questo gli è stato notificato un decreto di espulsione dall'Italia), si è scoperto che era responsabile di altri furti, perciò è stato denunciato.