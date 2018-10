Furti in serie nelle auto parcheggiate: gomma forata per distrarre le vittime

La tecnica che utilizzano è ormai consolidata. Forano una ruota dell'auto in modo da distrarre il conducente e quando quest'ultimo appoggia i suoi effetti personali sul sedile ne approfittano per derubarlo. E' ciò che è successo a un cittadino di Mestre che venerdì, intorno a mezzogiorno, è uscito dal suo negozio e ha raggiunto la sua macchina nel parcheggio di via Don Tosatto.

La tecnica

Una volta vicino al veicolo, si è accorto che la ruota anteriore destra era forata, perciò ha appoggiato il suo borsello sul sedile per cambiarla. Finita l'operazione si è accorto che qualcuno, mentre lui era intento a sostituire la ruota, si era impossessato del borsello che conteneva due cellulari, il portafoglio con all’interno 150 euro e i suoi documenti. Non trovando nessun sospetto nel parcheggio, la polizia poco dopo ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il secondo furto

Qualche ora dopo, intorno alle 19, nel parcheggio di un altro dei negozi di via Tosatto è stato segnalato un secondo furto. In questo caso il derubato ha raccontato agli agenti di aver lasciato il proprio borsello nell’auto parcheggiata e di essersi recato all’interno dell'attività commerciale per ritirare un pacco che aveva ordinato. Gli agenti hanno chiesto alla vittima se l’auto fosse stata chiusa correttamente, in quanto la portiera non presentava segni di forzatura. L’uomo ha dichiarato di aver chiuso la propria auto, ma di non essersi accertato che la portiera fosse effettivamente chiusa. All’interno del borsello oltre ai documenti personali del derubato c'erano 300 euro in contanti. Sono in corso le indagini per individuare i ladri.