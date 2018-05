Nemmeno il tempo di lasciare l'auto in strada dopo il furto: "Me l'hanno distrutta di nuovo"

Le foto non immortalano la stessa razzia, bensì due furti fotocopia ai danni della stessa auto appena rimessa in strada dopo il primo ko. Ed è solo uno dei veicoli depredati nel corso delle ultime settimane a Mestre, dove sono state prese di mira a più riprese soprattutto Bmw. Nel raccoltare la storia di una 37enne mestrina residente nelle vicinanze di via Parco Ponci non può che venire alla mente il detto "la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo": nemmeno il tempo di riparcheggiare in strada la propria auto che di nuovo i ladri si sono accaniti sul veicolo, depredandolo di volante, cruscotto e quant'altro.

Il primo furto

Esattamente come due mesi prima: stesso danno, stesso bottino, identici costi da sostenere. "La prima volta mi era successo la notte del 2 marzo - racconta la diretta interessata - ho una Bmw serie 4 cabrio. L'avevo parcheggiata in zona parco Ponci a Mestre, dietro la zona pedonale, e la mattina ho trovato il finestrino posteriore rotto, la portiera aperta e navigatore smontato. Spariti anche i comandi e il volante".

Il secondo furto

Non sarebbe stato un caso isolato: "I carabinieri mi hanno detto che in centro a Mestre avevano depredato con la stessa tecnica numerose altre Bmw - continua la sventurata - Ora l'ennesimo furto, nella notte tra venerdì e sabato". Era la prima volta dopo il "fattaccio" di marco che l'auto veniva parcheggiata di notte in strada: "Mi sono ritrovata subito nella stessa situazione - continua la 37enne - qualcuno stanotte mi ha rotto il vetro posteriore, ha poi aperto la porta anteriore e ha rubato navigatore, comandi, cruscotto digitale e volante. Identica razzia".

Zona parco Ponci nel mirino

La mestrina l'aveva lasciata in sosta sempre in zona Parco Ponci: "L'auto era rimasta in riparazione dal concessionario 1 mese e mezzo, tempo di attesa per i ricambi e per il montaggio - conclude la derubata - stamattina mi ha detto che la stessa sorte è toccata a svariate persone nella zona di Mestre".