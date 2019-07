L'ultimo saluto a Nereo Laroni al Duomo di Mestre

L'ultimo saluto a Nereo Laroni, ex sindaco di Venezia dal 1985 al 1987, questa mattina al Duomo di Mestre. Alle esequie anche il sindaco Brugnaro che è stato vicino alla famiglia nel commemorare una carica istituzionale «che ha testimoniato l'impegno e la passione per la nostra comunità», ha detto il primo cittadino. Numerose le autorità civili e militari presenti, tra cui alcuni parlamentari, assessori, consiglieri ed ex consiglieri comunali. Ieri e questa mattina la camera ardente alla sede del Municipio di Via Palazzo. Poi il funerale.

Le cariche

Assessore nella giunta Casellati, è stato uno dei maggiori promotori del concerto dei Pink Floyd nel 1989. Nato a Venezia il 2 settembre del 1942, fu un politico socialista ed ex parlamentare europeo. È morto domenica all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Personaggio di spicco della politica veneziana, vicino a Gianni De Michelis, alla morte dell'amico parlò di amicizia sincera.

Figura di spicco della politica veneziana

Laureato in lettere all'università di Padova, insegnante, europarlamentare dal 1989 al 1994, è stato presidente del Consiglio di amministrazione del teatro La Fenice e componente dei Cda del Porto di Venezia e della Save. Pubblicista, scrittore, fondatore e direttore di periodici di politica internazionale e console onorario del Kazakhistan. Eletto consigliere regionale la prima volta nel 2005 nella lista Nuovo Psi, ritornò al Consiglio del Veneto (in maggioranza) nella giunta Zaia dal 2010 al 2015.