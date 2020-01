Giovedì il funerale di Sara Michieli, morta in un tragico incidente stradale

Sarà celebrato giovedì mattina alle 11 il funerale di Sara Michieli, la 25enne morta domenica sera in un incidente stradale a Santa Maria di Sala. L'ultimo saluto si terrà nella parrocchia di San Giuseppe a Mestre, in viale San Marco dove la giovane aveva vissuto insieme alla sua famiglia.

Sara ha perso la vita in un frontale lungo via Caltana, a poche centinaia di metri dove alcuni mesi fa si era verificato un altro incidente mortale. La 25enne, che insieme al fidanzato Nicola gestiva il bar Chiringuito a due passi da piazza Ferretto, era al volante della sua Lancia Y. Davanti a lei, in un'altra auto, c'era il compagno.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri la ragazza avrebbe effettuato un sorpasso e non sarebbe riuscita a rientrare prima del sopraggiungere di un altro veicolo con a bordo tre giovani. Lo scontro è stato inevitabile. A soccorrerla, prima di tutti, era stato il fidanzato. Purtroppo, per Sara non c'era stato niente da fare.