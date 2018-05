Fuga a piedi per sfuggire ai controlli: nell'auto abbandonata abbigliamento e cellulari

Auto abbandonata poco distante il centro Le Barche in centro a Mestre, lunedì sera, e fuga a piedi degli occupanti: malviventi che per sfuggire ai controlli della polizia di Stato, intorno alle 23.30, hanno abbandonato la refurtiva e la macchina, con la chiave ancora inserita nel cruscotto, e si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Transito in via Forte Marghera

L' equipaggio di volante, transitando in via Forte Marghera, aveva intercettato una vettura di grossa cilindrata, proveniente dall’opposta direzione. Decidendo di effettuare un controllo del mezzo e degli occupanti, i poliziotti hanno invertito la direzione di marcia, ma ancor prima di attivare i dispositivi per intimare l’alt, hanno visto l’autovettura accelerare e imboccare via Lazzari.

Abbandono dell'auto

La polizia ha subito diramato la segnalazione a tutti gli equipaggi sul territorio, mettendosi sulle tracce dell'auto, e intercettandola nel parcheggiodietro al centro commerciale Le Barche. All’avvicinarsi degli operatori gli occupanti del monovolume si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Controllando la macchina, che è risultata intestata a una società, lasciata accesa e con le chiavi ancora inserite nel cruscotto, gli agenti hanno trovato la refurtiva: abbigliamento con relative etichette attaccate, e i segni della rimozione forzata di un dispositivo antitaccheggio, due caschi e due cellulari. I poliziotti hanno sequestrato tutto per poter svolgere accertamenti, finalizzati all’identificazione dei presunti malviventi.