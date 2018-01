Sospetta fuga di gas in zona stazione a Mestre: strada chiusa e pompieri al lavoro

L'odore di gas si è sentito distintamente, almeno secondo le testimonianze di alcuni passanti. Anzi, che qualcosa non andasse per il verso giusto è stato segnalato anche da alcuni pendolari che si trovavano al binario 1 della vicina stazione ferroviaria. Nella prima mattinata di mercoledì è scattata un'allerta all'altezza di via Monte San Michele a Mestre per una sospetta fuga di gas. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco, mentre l'area è stata messa in sicurezza. Vicino è stato parcheggiato un autobus dei pompieri, nel caso si ravvisasse la necessità di evacuare residenti. Alcune decine di persone sono state viste salire sul pullman o comunque hanno sostato nelle vicinanze.

In cerca della falla

Alle 9.30 gli operatori stavano ancora cercando di trovare l'eventuale falla, nel frattempo per precauzione il traffico di via Monte San Michele è stato deviato. Sul posto per gestire la viabilità sono giunti anche gli agenti della polizia locale, ma è stata segnalata anche almeno una pattuglia dei Lagunari e una volante della polizia di Stato. Da protocollo è stato inviato anche un mezzo sanitario, che si è allontanato verso le 11, quando i vigili hanno riaperto al transito la strada. I tecnici di Italgas, infatti, non hanno individuato alcunché di sospetto: né guasti, né dispersioni. Di conseguenza il forte odore non sarebbe stato dovuto alla rete di approvvigionamento.

Un'altra sospetta fuga di gas è stata segnalata verso le 9.30 anche a Marghera, in corrispondenza di una piccola azienda con un capannone: anche lì si sono portati i mezzi dei vigili del fuoco per far luce sulla situazione. Ma tutto è tornato alla normalità velocemente.