Fuga di gas, rischio esplosione e gli inquilini dormivano: salvati dalla polizia locale

L'odore di gas era percepibile già dalle scale. Se l'intervento non fosse stato immediato, il rischio di un'esplosione sarebbe diventato di minuto in minuto sempre più consistente. Tragedia sfiorata sabato mattina, poco prima delle nove, in un palazzo di via Marcon, in centro a Mestre. La polizia locale era arrivata nell'edificio per un controllo a contrasto di degrado e sovraffollamento in unità abitative, quando ha sentito l'odore di metano.

L'intervento

Gli operatori sono entrati con cautela nell'appartamento su cui avevano concentrato l'attenzione, mentre tutti gli inquilini, originari del Bangladesh, dormivano profondamente. Gli agenti hanno spento le luci della cucina e hanno chiuso il rubinetto del contatore del gas, contenuto in un mobiletto. Dopodiché hanno aperto le finestre per aerare i locali, invitando i residenti a uscire in strada. A quel punto sono stati allertati i vigili del fuoco per un sopralluogo. I pompieri, giunti in pochi minuti, attraverso un dispositivo portatile ad hoc hanno certificato la presenza di metano e hanno identificato il punto della fuga nel tubo di raccordo tra il rubinetto del metano, fissato a muro e privo di comando di chiusura, e il fornello della cucina.

Le multe

"Al momento del controllo la cucina risultava in pessime condizione igieniche dovute dalla presenza di estese colonie di muffe - fa sapere il comando della Polizia locale - ingenti quantità di sostanze grasse e oleose coprivano il piano e gli utensili di cottura, una ventola di evacuazione del gas non funzionava perché bloccata dal sudiciume e le pareti avevano pittura e intonaco scrostati". L'intervento comporterà alcune sanzioni: nell'abitazione, infatti, erano presenti due ospiti in più rispetto a quanto previsto dalle norme. Il soggiorno veniva inoltre utilizzato come camera da letto: c'erano un letto matrimoniale, un letto singolo e un armadio a 6 ante.